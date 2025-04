Dziewczynka i chłopiec szukają rodziny adopcyjnej. Ogłoszenie na Facebooku

– Poszukujemy rodziny, osoby lub kandydatów gotowych pełnić funkcję rodziny zastępczej – informuje wrocławski MOPSna Facebooku i dodaje, że ważne jest nie tylko zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, ale przede wszystkim to, by mogły pozostać razem.

Podajemy kontakt do Działu Wsparcia Rodzin Zastępczych MOPS we Wrocławiu: 71 78 22 411 lub 501 023 342.

Ogłoszenie o rodzinie zastępczej na Facebooku?

– Sprawa jest bardzo pilna. Dzieci są naprawdę małe, a my nie mamy czasu na standardowe procedury – powiedziała Anna Bytońska z MOPS we Wrocławiu . – Staramy się szukać nowych rodzin wszystkimi możliwymi kanałami. Facebook to dla nas nie tylko sposób dotarcia do większej liczby osób, ale też forma promowania idei rodzicielstwa zastępczego – dodała.

Bo choć wiele osób myli adopcję z rodziną zastępczą, to są to zupełnie różne formy opieki.

Adopcja z kolei to trwałe przysposobienie dziecka – od tego momentu staje się ono prawnie częścią nowej rodziny. Ale do adopcji mogą trafić tylko dzieci, wobec których sąd całkowicie pozbawił rodziców biologicznych władzy rodzicielskiej. W przypadku tego rodzeństwa wciąż jest mowa o ograniczeniu tej władzy, dlatego na tym etapie możliwe jest jedynie umieszczenie ich w rodzinie zastępczej.

To rozwiązanie, które w Polsce jest wciąż za mało popularne. Tymczasem, jak pokazują statystyki, co roku kilka tysięcy dzieci trafia do domów dziecka tylko dlatego, że zabrakło rodzin zastępczych. A przecież każde dziecko zasługuje na to, by wychowywać się w domu, wśród ludzi, którzy dają mu ciepło i poczucie bezpieczeństwa.