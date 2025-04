Dramat Polki podczas wakacji na Majorce. Kobieta walczy o powrót do zdrowia

Po przyjeździe do szpitala 56-letnia kobieta została poddana tomografii głowy. Diagnoza, którą otrzymali jej bliscy, była wstrząsająca – guz mózgu o średnicy 4,5 cm. Lekarze nie mieli wątpliwości: niezbędna była pilna operacja, ponieważ życie pani Małgorzaty było zagrożone. Jej stan nie pozwalał jednak na transport do Polski.

Rodzina zorganizowała zbiórkę dla pani Małgosi

Co jednak ważne, z powodu poważnych ograniczeń zdrowotnych, transport lotniczy kobiety do Polski jest niemożliwy. Jedyną opcją powrotu do kraju jest długa i kosztowna podróż lądowa. Teraz rodzina prosi o pomoc, gdyż koszty leczenia pani Małgorzaty i jej powrotu do Polski są ogromne. Kobieta ma też poważnie złamaną rękę.