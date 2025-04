Zapytaliśmy AI o najlepszy kraj na podroż w Wielkanoc. Turyści go kochają. Fot. Piotr Kamionka/East News

ChatGPT najpierw na moje pytanie odpowiedział: "To zależy, czy wolisz spędzić Wielkanoc w tradycyjny sposób, czy szukasz czegoś bardziej egzotycznego". Zdecydowałam się na pierwszą opcję, a AI wskazało Sewillę w Hiszpanii jako najlepszy wybór.

Sztuczna inteligencja argumentowała tę decyzję następująco: "Hiszpania słynie z widowiskowych procesji, które odbywają się w całym kraju, ale te najpiękniejsze i najbardziej emocjonujące znajdziesz m.in. w Sewilli. Setki ludzi w tradycyjnych strojach, ogromne figury religijne niesione przez ulice, orkiestry – to spektakl, który robi ogromne wrażenie".

Najważniejszym wydarzeniem jest La Madrugá, czyli nocne procesje w Wielki Piątek. To kluczowy moment obchodów, miasto nie śpi – od północy do rana ulicami przechodzą najważniejsze bractwa.

Dodatkowym atutem Hiszpanii jest wiosenna pogoda. Według najnowszych prognoz, w okresie Wielkanocy temperatura w Sewilli może wynieść nawet 25 stopni. Po świątecznych procesjach warto zwiedzić miasto. Do najważniejszych zabytków należą Katedra i Giralda – imponująca gotycka świątynia z wieżą oferującą piękny widok, Alcázar – bajkowy pałac w stylu mauretańskim, oraz Plaza de España.

Przypomnijmy, że władze Sewilli planują wprowadzenie opłat za wstęp na Plaza de España, jedno z najpopularniejszych miejsc w mieście.

Zapytaliśmy AI o najlepszy kierunek na podróż w okresie świąt wielkanocnych

Kolejną propozycją ChatGPT były Włochy, a w szczególności Rzym, ze względu na uroczystości papieskie i niepowtarzalny klimat. W naTemat.pl pisaliśmy o planie uroczystości, który przedstawił Watykan na Wielki Tydzień.

Nie zabrakło także polskich propozycji. Sztuczna inteligencja jako najlepsze miejsce na świąteczny wyjazd w kraju wskazała Kraków i Zakopane – ze względu na bogate tradycje, regionalne jedzenie oraz malownicze widoki.

Skoro już wiemy, dokąd warto się udać, sprawdźmy ceny biletów lotniczych. Czasu jest coraz mniej, więc warto poszukać korzystnych ofert w tanich liniach lotniczych. Oto przykładowe loty, które udało nam się znaleźć:

Lot z Krakowa do Sewilli 18 kwietnia linią Ryanair o 20:00, lądowanie o 23:45. Powrót w Poniedziałek Wielkanocny o 20:10, przylot do Krakowa o 23:50. Koszt: 760 zł od osoby. Lot z Warszawy (Lotnisko Chopina) linią Wizz Air 18 kwietnia o 14:35, przylot do Sewilli o 18:40. Powrót 22 kwietnia o 19:20, przylot do Warszawy o 23:10. Koszt: 835 zł od osoby.

Więcej opcji jest w przypadku podróży do Rzymu: