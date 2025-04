W drugiej dekadzie kwietnia Polska zacznie wychodzić z głębokiego ochłodzenia , które trwa u nas od mniej więcej 5 kwietnia. Wcześniej przewidywano, że cieplejsze ubrania będą niezbędne przynajmniej do weekendu (12-13 kwietnia).

Jednak najnowsze prognozy wskazują, że do Polski napłynie wyjątkowo ciepłe powietrze, co odczujemy już w nadchodzący weekend. W sobotę będzie słonecznie, a jedynie lokalnie możliwe będą drobne opady deszczu.

Jaka pogoda w kwietniu? Przed nami spore zmiany

Najcieplej ma być w środę i czwartek. Przewiduje się, że termometry wskażą 20-25 st. C, miejscami ok. 26-27 st. C. Od zachodu zacznie się jednak coraz bardziej zwiększać ryzyko opadów i burz. Tak wysokich temperatur nie mieliśmy w Polsce od dawna, a wielu ich wyczekuje.