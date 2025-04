Seria " Mission: Impossible " od lat zachwyca widzów na całym świecie, łącząc wartką akcję, widowiskowe sceny kaskaderskie i emocjonujące szpiegowskie intrygi. Cykl, zapoczątkowany w 1996 roku przez Briana De Palmę, opowiada o losach Ethana Hunta (Tom Cruise) – tajnego agenta IMF (Impossible Mission Force), który podejmuje się misji niemal niemożliwych do wykonania.

TVN wyemituje "Mission: Impossible" z 2023 roku

"Mission: Impossible" doczekała się już łącznie siedmiu filmów i jest to 17. najbardziej dochodowa seria filmowa w historii (zarobiła na całym świecie ponad 4,09 miliarda dolarów). Najnowsza odsłona tej serii nosi tytuł " Śmiertelny rachunek część pierwsza ".

Co ciekawe, do jednej z sekwencji w tym filmie Tom Cruise przygotowywał się przez cały rok. Mowa o spektakularnym skoku na motocyklu z mierzącego 600 metrów wysokości klifu w Norwegii, do którego aktor trenował przez wspomniane 12 miesięcy. W tym czasie wykonał aż 13 tysięcy skoków na motocyklu oraz 500 skoków ze spadochronem.