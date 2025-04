Już w ten weekend nastąpi Pełnia Różowego Księżyca . Zanim jednak zaczniemy liczyć na różowe zjawisko na niebie, to warto wyjaśnić, że Księżyc w pełni wcale nie będzie świecił różowym blaskiem. Choć nazwa "Różowy Księżyc" kusi, to naprawdę pochodzi od tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki, którzy nadali pełni Księżyca nazwę inspirowaną kwitnącymi w tym czasie wiosennymi roślinami – w tym różowymi floksami.

Karol Wójcicki, ekspert astronomiczny prowadzący portal "Z głową w gwiazdach" , podkreśla: "NIE, Księżyc dziś nie będzie różowy. Naprawdę! Ani nawet różowawy. Choć będzie wyglądał jak zwykle, to jego blask wciąż będzie zachwycał. To idealny moment na chwilę refleksji pod gwiazdami".

Pełnia Różowego Księżyca w weekend – kiedy najlepiej spojrzeć w niebo?

Noc z 12 na 13 kwietnia to czas, kiedy Księżyc osiągnie pełnię. Choć dokładnie o 2:23 czasu polskiego będzie w pełni, najlepszy widok będzie zaraz po wschodzie, kiedy Księżyc wznosi się nisko nad horyzontem . Choć nie będzie to superksiężyc, warto dać sobie chwilę na zachwycenie się tym zjawiskiem.

"Ta pełnia ma bardzo praktyczne znaczenie – to od niej zależy data Świąt Wielkanocnych. Zasada jest prosta: Wielkanoc przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Skoro pełnia jest dziś w nocy, to Wielkanoc wypada 20 kwietnia. To rzadki przypadek, gdy układ ciał niebieskich na niebie ma realny wpływ na nasze życia i działania – odczytuję z niego, że w najbliższych dniach wszyscy jak szaleni będą myć okna!" – komentuje żartobliwie "wróżbita", ekspert od gwiazd Karol Wójcicki.