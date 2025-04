Bonnie Wright przyjedzie do Polski. Dołącza do gwiazd Pyrkonu 2025

Bonnie Wright – podobnie jak Radcliffe, Grint i Watson – wystąpiła we wszystkich częściach "Harry'ego Pottera". W "Kamieniu Filozoficznym" pojawiła się tylko na chwilę, gdy protagonista szukał przejścia na Peron 9 i 3/4. Dopiero w "Komnacie Tajemnic" mogła pochwalić się większą rolą – to w tym filmie siostra Rona znalazła się pod wpływem dziennika Toma Riddle'a, aka Lorda Voldemorta .

Dwa lata temu 34-letnia gwiazda była gościem w podcaście Michaela Rosenbauma "Inside of You", gdzie wyznała, że była rozczarowana brakiem czasu ekranowego jej postaci. W książkach J.K. Rowling Ginny odgrywała znacznie większą rolę niż w filmowej adaptacji. Niestety na potrzeby filmów niektóre poboczne wątki albo zredukowano, albo całkowicie usunięto.

Wright należy do grona tych aktorów i aktorek "Harry'ego Pottera", którzy jawnie skrytykowali transfobiczne wypowiedzi Rowling. "Jeśli Harry Potter był dla ciebie źródłem miłości, to ta miłość jest nieskończona, (...). Transkobiety to kobiety" napisała na portalu X (dawnym Twitterze), podkreślając, że "widzi" osoby LGBTQ+ i je kocha.