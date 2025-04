Sałatka z białą kiełbasą to mój wielkanocny hit. Goście wolą ją zamiast żurku

To danie, które łączy w sobie wszystko, co kochamy w kuchni wielkanocnej – swojskie smaki, prostotę i odrobinę zaskoczenia. Jest sycące, pachnie świętami i znika z półmiska szybciej niż mazurek. Jeśli lubicie klasykę w nowej odsłonie, ta sałatka ma szansę zostać waszym nowym ulubieńcem.

Pomysł narodził się spontanicznie – zostało mi kilka sparzonych kiełbasek z przygotowań do żurku, a w lodówce czekały ugotowane jajka i kiszone ogórki. Dodałam trochę majonezu, musztardy, cebulkę, i tak powstała pierwsza wersja mojej "żurkowej" sałatki. Z każdym rokiem ją dopracowywałam i dziś nie wyobrażam sobie bez niej świąt.

Przepis na sałatkę z białą kiełbasą

3-4 białe kiełbasy (najlepiej dobrej jakości, parzone lub lekko podsmażone), 5 jajek ugotowanych na twardo, 3 ogórki kiszone, 1 mała czerwona cebula lub biała, 2-3 łyżki majonezu, 1 łyżka musztardy (np. sarepskiej lub chrzanowej), sól, pieprz do smaku, (opcjonalnie: natka pietruszki lub szczypiorek do posypania).

Dlaczego warto?

Bo to połączenie tradycji z nowoczesnym podejściem do świątecznego menu. Nie każdy lubi żurek, a biała kiełbasa w takiej formie smakuje praktycznie wszystkim. Jest idealna zarówno na śniadanie, jak i jako przekąska w ciągu dnia. Do tego świetnie komponuje się z chrzanem, pieczywem i... świątecznym kieliszkiem czegoś mocniejszego.