TVN reaguje na zatrzymanie ich dziennikarza

"W TVN Warner Bros. Discovery kładziemy nacisk na przestrzeganie obowiązujących przepisów przez wszystkich pracowników. W związku z postawionymi naszemu pracownikowi zarzutami podjęliśmy natychmiastową decyzję o zawieszeniu go w obowiązkach służbowych do czasu wyjaśnienia sprawy" – przekazała w poniedziałek stacja w oświadczeniu.

WP podała w poniedziałek, że do zatrzymania Mateusza W. przez funkcjonariuszy CBA doszło w miniony piątek. Jak czytamy, dziennikarz został przewieziony do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, gdzie postawiono mu zarzuty, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledczy wystąpili z wnioskiem o tymczasowy areszt na trzy miesiące, do którego przychylił się sąd.