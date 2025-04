W wtorek rano kurs euro na rynku forex za 1 euro (na godzinę 5:43) wynosi od 4,2771 (kupno) do 4,2811 zł (sprzedaż). Wartości dla dolara amerykańskiego to odpowiednio 3,7648 – 3,7761 zł. W przypadku franka szwajcarskiego te wartości wynoszą 4,6114 – 4,6190. Z kolei funt kosztuje od 4,97 do 4,9804. W tej chwili najważniejsze waluty odrobinę tracą na wartości.

Z kolei wartość dolara do europejskiej waluty to 1,1351 – 1,1353. Dolar ciągle więc traci. Z prognoz Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że w niedługim czasie kurs dolara może zjechać do poziomu 3,65 zł. Z kolei analitycy PKO BP twierdzą, że wartość euro może jeszcze iść w górę do poziomu 4,30 – 4,32. W negatywnym scenariuszu może to być nawet 4,37 – 4,38.