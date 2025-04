– Czy nie jest panu wstyd, że zawiódł pan wyborców? Obiecywał pan bycie trzecią drogą, miał pan powstrzymywać zarówno jedną jak i drugą stronę przed tymi szaleństwami i niestety pan te szaleństwa legitymizuje – w ten sposób Sławomir Mentzen zaczął swoje pytanie do Szymona Hołowni.

"Pan jest tchórzem, który ucieka na hulajnodze"

– Spodziewałem się, że nieudolność i recytowanie formułek będzie pan próbował przykryć gadżetami – wypalił od razu Hołownia. – Ja się tym od pana różnię, że mam odwagę wziąć odpowiedzialność i zawalczyć o coś, co jest ważne dla ludzi. A wy jesteście zwykłymi tchórzami, którym wygodnie jest brać pieniądze od państwa, chociaż moglibyście dołączyć do ekipy, która chce coś zmienić – podkreślał marszałek Sejmu.

– Dołączyć do ekipy łamiącej prawo i realizującej w Polsce interesy niemieckie? W życiu bym tam nie dołączył, proszę mnie nie obrażać! – oburzył się Mentzen. Kilkanaście kolejnych sekund trwała słowna przepychanka.

Mentzen nie pamięta "100 ustaw"

– Była na Podlasiu taka sytuacja, że niepełnosprawna intelektualnie 24-latka została zgwałcona przez wujka i musiała poddać się aborcji. Czy ta kobieta powinna iść do więzienia na 10 lat pana zdaniem? – zapytał Hołownia.

Na to Mentzen odparł: – Nie, nie uważam, że powinna iść za to do więzienia. Nie zmieniłem zdania. Nigdy nie miałem takiego zdania.