Zdjęcia do nowej "Lalki" , która może pochwalić się już dwiema ekranizacjami – jedną z Beatą Tyszkiewicz i Mariuszem Dmochowskim, a drugą z Małgorzatą Braunek i Jerzym Kamasem – rozpoczną się w sierpniu bieżącego roku. Za kamerą ekranowej wersji prozy Bolesława Prusa stanie Maciej Kawalski, reżyser "Niebezpiecznych dżentelmenów" i "Planety Singli. Ośmiu historii".

To ona zagra Izabelę Łęcką w nowej "Lalce"

Rola kupca galanteryjnego Stanisława Wokulskiego powędrowała do Marcina Dorocińskiego , gwiazdora "Róży", "PitBulla" i "Gambitu królowej" . Aktor jest dobrej myśli i czuje się zaszczycony szansą, jaką dali mu producenci. Tymczasem Telewizja Polska w oficjalnym komunikacie poinformowała, że w Izabelę Łęcką wcieli się Kamila Urzędowska.

Sama zainteresowana przyznała, że to dla niej duże wyzwanie zawodowe, ale bardzo się z niego cieszy. – Z ogromną radością przygotowuję się do roli Izabeli Łęckiej. To dla mnie nie tylko zawodowe wyzwanie, ale i fascynująca podróż w głąb ludzkich emocji, marzeń i dylematów, które tak pięknie sportretował Bolesław Prus w "Lalce"– tłumaczyła aktorka, cytowana przez Onet. Wspomniała, że będzie chciała oddać hołd klasyce, a jednocześnie "tchnąć w Izabelę współczesną wrażliwość".