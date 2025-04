Ale jak to możliwe, że koncern zarobił w jednym roku ponad 20 miliardów, a w drugim nawet nie półtora? Prezes Ireneusz Fąfara winą obarcza poprzedni zarząd, bo teraz Orlen musiał dokonać ok. 13,5 mld zł odpisów. To nic innego, jak trwała utrata wartości inwestycji, czyli strata. Sporą część tej sumy pochłonęła inwestycja firmowana przez Obajtka, czyli projekt petrochemiczny Olefiny. – Miniony rok to czas ważnych, strategicznych decyzji, które będą decydować o konkurencyjności koncernu w kolejnych latach – mówił prezes Fąfara. Trudną decyzją było właśnie zakończenie nierentownego projektu Olefiny III. Część powstałej na jego potrzeby infrastruktury jest podwaliną pod projekt Nowa Chemia.