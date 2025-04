Do niepokojącej sytuacji doszło w czwartek rano. Jak poinformowała Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie, do zasłabnięć doszło podczas szkolnej uroczystości. W zdarzeniu poszkodowanych zostało aż 22 uczniów. Część z nich potrzebowała pomocy medycznej na miejscu, a czworo zostało przewiezionych do szpitala.