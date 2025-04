Jak rozmrozić mięso? Z tym trikiem zrobisz to w 20 minut Fot. 123 rf/zdjęcie seryjne

Zamrażarka kontra rzeczywistość. Szybkie rozmrażanie trik

Plan był piękny. Mielone miało trafić na patelnię, pierś z kurczaka miała wylądować w aromatycznym curry, a karkówka szykowała się na swoją wielką chwilę w piekarniku. Tyle że wszystko to wciąż twarde jak kamień, a zegar pokazuje, że na porządne rozmrażanie czasu po prostu nie ma.

Co robi większość z nas? Mikrofalówka. Ale rozmrażanie mięsa w mikrofali często kończy się tym, że część mięsa jest już ugotowana, podczas gdy środek nadal przypomina lodową bryłę. Inni próbują włożyć mięso do gorącej wody – co jest nie tylko mało skuteczne, ale też może sprzyjać namnażaniu bakterii.

Trik, który działa

Rozwiązanie? Dwa garnki i trochę fizyki.

To banalnie proste. Wystarczy, że:

Weźmiesz dwa garnki – najlepiej metalowe, ze stali nierdzewnej. Odwrócisz jeden z nich dnem do góry – to będzie twoja „podstawka”. Na odwrócony garnek kładziesz zamrożone mięso (najlepiej zapakowane płasko – np. pierś z kurczaka lub mielone w woreczku). Drugi garnek napełniasz gorącą wodą z kranu i stawiasz go na mięsie.

I teraz magia: dzięki przewodnictwu cieplnemu metalowych garnków i naciskowi wody, mięso zaczyna rozmrażać się od razu. Ciepło jest równomiernie rozprowadzane, a ciężar garnka z wodą zwiększa kontakt z powierzchnią mięsa, przyspieszając cały proces.

Efekt? Już po 10-15 minutach mięso jest gotowe do dalszej obróbki. Bez przypaleń z mikrofali, bez gotowania na półtwardo, bez czekania godzinami.

Temperatury wody z kranu (ok. 50–60°C) nie są na tyle wysokie, by rozpocząć gotowanie, ale wystarczają, by szybko rozmrozić mięso. Ważne jednak, by mięso było szczelnie zapakowane – np. w woreczek strunowy – aby nie miało kontaktu z wodą i uniknąć ryzyka przeniesienia bakterii.

Nie zaleca się tej metody dla dużych kawałków mięsa (np. całej kaczki czy łopatki wieprzowej), ale dla porcji obiadowych, filetów czy mielonego – działa jak złoto.

A może lepiej po prostu... zaplanować?

Jasne, najlepszym rozwiązaniem byłoby zawsze pamiętać o wyjęciu mięsa dzień wcześniej. Ale żyjemy w świecie, gdzie „planowanie” często kończy się na dodaniu mleka do listy zakupów. Dlatego dobrze mieć pod ręką takie triki – bo w kuchni chodzi o to, by sobie ułatwiać życie, a nie je komplikować.