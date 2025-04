Kamiński i Wąsik znów w tarapatach. Europosłowie PiS mogą nawet stracić immunitet

Maciej Wąsik ponownie zignorował wezwanie przed sejmową komisję śledczą ds. wykorzystania systemu Pegasus. Były wiceszef MSWiA nie stawił się na przesłuchaniu, co skłoniło komisję do przegłosowania wniosku o ukaranie go karą porządkową. Taki sam los spotkał później jego byłego szefa Mariusza Kamińskiego – również on zlekceważył wezwanie komisji. W związku z tym członkowie gremium zdecydowali o skierowaniu do sądu analogicznego wniosku o nałożenie na niego kary.