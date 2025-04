Hitowy smakołyk za 34,99 od dziś gratis w Dino. Ale jest jeden warunek

To już ostatnia prosta przed Wielkanocą. Polacy tłumnie ruszyli do sklepów i wykorzystuje to największa sieć polskich dyskontów – Dino. W promocji od środy 16 kwietnia można kupić słodycze Lindt, a właściwie dostać je... gratis. Ale pod jednym warunkiem.