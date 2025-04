Rossmann – promocja na hit na zaskórniki. 8 zł za perełkę z Isany Fot. EastNews

Jeśli na sam dźwięk słowa „kwasy” widzisz w głowie obrazy poparzonej skóry i łuszczącego się czoła, uspokajamy. Ten produkt to nie hardkorowy peeling chemiczny z gabinetu medycyny estetycznej, tylko łagodny, codzienny kosmetyk, który działa zaskakująco skutecznie. I właśnie to jest w nim najpiękniejsze – delikatność połączona z efektywnością.

W składzie znajdziemy 0,8 proc. kwasu AHA, który złuszcza martwe komórki naskórka i błyskawicznie rozjaśnia cerę, oraz 2 proc. kwasu PHA, który działa jak miękka poduszka dla wrażliwej skóry – oczyszcza, ale nie wysusza. A do tego dochodzi pantenol i sok z aloesu, które łagodzą, regenerują i sprawiają, że po umyciu twarz nie woła o krem z każdej strony.

W erze „clean beauty” coraz więcej osób szuka kosmetyków, które działają, a nie drażnią. ISANA Love Your Skin to propozycja właśnie dla nich – bez sztucznego zapachu, bez mikroplastiku, bez zbędnych bajerów. To prosty skład, który robi robotę – i to za śmieszne pieniądze.

Serio, za mniej niż 10 zł dostajesz 125 ml żelu, który nie tylko dokładnie oczyszcza pory, ale też widocznie zmniejsza zaskórniki, wygładza cerę i sprawia, że makijaż siada jak marzenie. A jeśli zmagasz się z szarą, zmęczoną skórą po zimie – ten peeling to dosłownie wiosna w tubce.

ISANA efekty zabiegu – ale w domowym zaciszu

Powód jest banalny: Rossmann wrzucił ten hit na promkę i zrobiło się gorąco. Dziewczyny na TikToku, Instagramie i w grupkach urodowych już trąbią o tym żelu jak o świętym Graalu do pielęgnacji za grosze. Bo która z nas nie marzy o efekcie „glow” bez wydawania 150 zł na buteleczkę z napisem „acid exfoliator”?

Co ciekawe, ISANA to marka własna Rossmanna, która w ostatnich latach przeszła totalną metamorfozę. Z linii tanich, nijakich kosmetyków wyrosła na poważnego gracza w kategorii skin care. A Love Your Skin to idealny przykład tego, że można mieć dobry skład, skuteczność i niską cenę w jednym.

Po kilku dniach używania tego żelu możesz zapomnieć o „grubej” warstwie pudru. Skóra robi się bardziej jednolita, zaskórniki znikają, a pory się zwężają. A wszystko to bez efektu ściągnięcia czy szczypania. To zasługa właśnie PHA – kwasu, który delikatnie działa, ale skutecznie przemyca rezultaty w stylu „wow”.