Trzaskowski nie wziął udziału w debatach TV Republika

Kandydat KO na prezydenta zabrał głos ws. debaty na rynku w Końskich. – Oni sobie postanowili zrobić swoją własną debatę w pseudotelewizji z ustawionymi pytaniami, z wrzaskami, ze złymi emocjami i próbują udawać, że to była prawdziwa dyskusja – powiedział podczas spotkania z wyborcami w Świdnicy.

Po debacie z 14 kwietnia, następnego dnia, w Białej Podlaskiej Rafał Trzaskowski odniósł się do tych wydarzeń i stwierdził, że przyniosły one "sporo emocji". Dopytał też zebranych, czy oglądali trzy różne debaty. Obecni na spotkaniu odpowiedzieli w większości twierdząco. – To macie zdecydowanie cierpliwość – mówił.