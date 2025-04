Prokuratura wszczyna śledztwo ws. Brauna

Ostatni punkt, jak wskazuje prokuratura, odnosi się do narażenia pacjentów oleśnickiego szpitala "na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, poprzez uniemożliwienie lekarzowi ginekolog Gizeli J. opieki medycznej nad nimi".

Grzegorz Braun wtargnął do szpitala w Oleśnicy. Poseł zaatakował lekarkę

Kandydat na prezydenta Grzegorz Braun pojawił się w środę w szpitalu w Oleśnicy. Wizyta rozpoczęła się od wspólnej modlitwy "za nienarodzone dzieci", po czym polityk poszedł do administracyjnej części placówki. Tam zaatakował lekarkę Gizelę Jagielską i uniemożliwił jej wyjście z pomieszczenia. Na miejscu pojawiła się policja.

– Jestem zamknięta w sekretariacie. Rozmawiam z panią i nie mogę stąd wyjść, bo pan Braun stoi w drzwiach i blokuje wyjścia. Każda moja próba wyjścia kończy się twierdzeniem, że naruszam ich cielesność. Nie jestem w stanie wykonywać swoich obowiązków lekarskich. Jestem uwięziona już od 40 minut, a pacjentki są pod opieką położnych. To jest straszne. To jest obłęd. Do tego doprowadza fanatyzm – mówiła.