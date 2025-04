Biejat atakuje, Mentzen przyklaskuje

Decyzja Dudy wywołała sporo kontrowersji. Magdalena Biejat , kandydatka Lewicy na prezydentkę stwierdziła, że "politycy PiS nie zrezygnują z hejtu, to utrzymuje ich przy politycznym życiu".

Napisała na platformie X, że decyzja prezydenta pokazuje "co jest ważniejsze dla obozu PiS". "Mój podpis znalazłby się pod tą ustawą w dniu, w którym trafiłaby na moje biurko, a wniosek o kontrolę do TK wycofałabym natychmiast" – stwierdziła.

"Apelowałam do prezydenta Dudy, żeby podpisał tę ustawę. Chciałabym, żeby w Polsce przestano robić politykę na budowaniu hejtu wobec ludzi będących przedstawicielami mniejszości, wobec osób reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami, wobec osób starszych" – mówiła wcześniej po spotkaniu z prezydentem.

Duda nie posłuchał. W telewizji Trwam tłumaczył, że to lewacka ustawa. "Przede wszystkim to jest bardzo charakterystyczne, że te właśnie lewacko-lewicowo-liberalne prądy, które tak głośno krzyczą o tolerancji i tak głośno krzyczą o różnorodności, że należy ją dopuszczać wszędzie, są pierwsze do tego, żeby blokować możliwość wypowiadania się" – mówił.