Wakacje all inclusive w Turcji od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród Polaków . Ich najmocniejszym punktem jest z pewnością bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Nic więc dziwnego, że w biurach podróży kierunek ten wyprzedaje się świetnie. A po powrocie z wakacji turystów wybierających Turcję rozpoznasz błyskawicznie.

Polacy z all inclusive w Turcji wracają z pełnymi walizkami

Wielu podróżnych do zakupu ubrań w Turcji skłania jeszcze jedna rzecz. Trudno o inny kraj, w którym sprzedawana jest aż tak duża ilość podróbek. Oczywiście te można znaleźć także w Tunezji, Tajlandii, Wietnamie , a nawet we włoskim Neapolu. Jednak to właśnie w Turcji można znaleźć ich najwięcej.

Z powodu powszechności, niskich cen, ale i dobrej jakości to właśnie ubrania sygnowane logotypami znanych marek są elementem, po którym od razu można rozpoznać turystów wracających z all inclusive w Turcji. Wystarczy stanąć na lotnisku i nawet pobieżnie się rozejrzeć, żeby zauważyć, że niemalże każdy ma przy sobie jakąś replikę.

All inclusive w Turcji a podróbki. Dlaczego jest ich tam tak wiele?

Jak w ogóle doszło do tego, że w Turcji dostępnych jest tak wiele podrobionych produktów? Przede wszystkim nie jest to kraj znajdujący się w Unii Europejskiej , więc nie obowiązują ich unijne standardy. Turecki rząd niespecjalnie zwraca uwagę na tę kwestię, bo sprzedaż replik przynosi im bardzo duże zyski.

Na problem z dostępnością podróbek mogłyby zareagować marki, ale one także tego nie robią. Jak podkreślił w jednym ze swoich filmów podróżnik Darek Wojdyga, jest to dla nich reklama. Dodatkowo osoby sięgające po podrobione artykuły najpewniej nigdy nie będą ich klientami.

A jak kwestię podróbek traktuje polskie prawo? Zgodnie z jego zapisami posiadanie replik jest legalne, jednak ich przywiezienie do Polski lub wprowadzenie do obiegu jest już złamaniem prawa.

Ostatecznie więc jeżeli podczas kontroli służby zwrócą uwagę na bagaż pełen podrobionych artykułów, mogą je zarekwirować. Problemem może być także późniejsza chęć odsprzedania rzeczy z logotypami np. na Vinted lub OLX. Jest to bowiem wprowadzanie ich do obiegu, za co grozi kara grzywny, a w najgorszym wypadku do dwóch lat pozbawienia wolności.