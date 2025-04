Do upadków biur podróży w ostatnich latach nie dochodzi często. Wiele krajów bardzo surowo podchodzi bowiem do konieczności posiadania odpowiednich gwarancji, aby w razie kryzysu touroperator był w stanie zagwarantować bezpieczeństwo podróżnym. Jednak nawet to nie uchroniło przed upadkiem w 2024 roku niemieckiego FTI Touristik. Teraz jego los podzieliło brytyjskie Jetline Travel, choć tu sytuacja może być bardziej skomplikowana.