Polacy są od lat zakochani w podróżowaniu. Wyjazdy organizujemy na własną rękę, ale i z biurami podróży. Do odwiedzania kolejnych miejsc napędza nas ciekawość i chęć odkrywania, przeżywania nowych przygód. Tych z pewnością nie brakuje na Azorach, gdzie już teraz widzą duży wzrost zainteresowania z naszej strony i chcą nas przyciągać jeszcze skuteczniej.

Azory widzą zainteresowanie wśród Polaków

Azory to archipelag wysp położony na Oceanie Atlantyckim. Są one częścią Portugalii, ale ze względu na dużą odległość od brzegu cieszą się bardzo znaczącą autonomią. Przez wiele osób wyspy te nazywa się "europejskimi Malediwami", a porównanie to zawdzięczają podobnej historii powstania, ale i widokom.