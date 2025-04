Tegoroczna majówka wypada w świetnym terminie. Do pracy nie idziemy w czwartek 1 maja, a osoby na etacie będą mogły odebrać dodatkowy dzień wolny za 3 maja (święto wypada w sobotę). Warto go wykorzystać w piątek 2 maja. W ten sposób uzyskujecie 4 dni wolne z rzędu. Ryanair wie już nawet, gdzie najczęściej będą wtedy spacerować Polacy.

Ryanair o najpopularniejszym kierunku na majówkę. Wygrywa w całej Polsce

Ryanair jako największy przewoźnik w Polsce i Europie podzielił się statystykami dotyczącymi najpopularniejszych kierunków na majówkę. Okazuje się, że nasi turyści od 26 kwietnia do 4 maja najchętniej będą latać do Włoch. I może nie jest to wielka niespodzianka. Jednak kiedy spojrzymy na skalę zainteresowania, różnica jest ogromna.