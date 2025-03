Jak łatwo obrać jajka? Dodaj łyżkę do wody Fot. 123 rd/zdjęcie seryjne

Jak łatwo obrać jajka? Dodaj łyżkę do wody

Mam dla ciebie mały trik, który odkryłam dzięki kilku eksperymentom i który zmienił moje podejście do gotowania jajek. Chodzi o sól. Zamiast walczyć z upartą skorupką, wystarczy, że do wody, w której gotujesz jajka, dodasz jedną łyżkę soli.

Tak, to wszystko! Zanim zacznisz gotować jajka, wsyp ją do garnka i wymieszaj. Skorupka zacznie odchodzić od jajka niemal sama, co zaoszczędzi ci mnóstwo czasu i nerwów.

Ale jak to działa? Chodzi o to, że sól pomaga w rozluźnieniu połączeń między skorupką a białkiem jajka. Dzięki temu po ugotowaniu i ostudzeniu jajka łatwiej się obierają, a ty nie musisz się męczyć z żmudnym skubaniem i szukaniem kawałków skorupy, które zostają na białku.

Jajka na twardo – od gotowania do łatwego obierania

Oczywiście, jak w przypadku każdego dobrego triku kuchennego, ważne jest, by dobrze przeprowadzić cały proces. Oto kilka kroków, które pomogą ci przygotować jajka, które nie tylko będą smaczne, ale i łatwe do obrania:

Wybierz odpowiednią wodę – najpierw napełnij garnek wodą tak, aby całkowicie przykryła jajka. Ważne jest, by nie gotować jajek na sucho, bo może to wpływać na ich jakość i trudność obierania. Dodaj sól – do wody wsyp 1 łyżkę soli (na 4-6 jajek). Dokładnie wymieszaj, by sól się rozpuściła. Dzięki temu sól pomoże zmniejszyć napięcie na skorupce i białku. Gotowanie jajek – jajka wstaw do garnka z zimną wodą, a następnie doprowadź wodę do wrzenia. Od momentu zagotowania gotuj jajka przez około 9-12 minut, w zależności od tego, jak twarde chcesz mieć żółtko. Jeśli preferujesz jajka na miękko, wystarczy krótszy czas gotowania. Schłodzenie – po ugotowaniu natychmiast przełóż jajka do miski z zimną wodą lub wstaw je pod strumień zimnej wody. Dzięki temu zatrzymasz proces gotowania i ułatwisz obieranie jajek. Obieranie – kiedy jajka ostygną (możesz poczekać kilka minut), zacznij je delikatnie stukać w twardą powierzchnię, a następnie zacznij obierać od szerszego końca. Tam, gdzie znajduje się przestrzeń między skorupką a jajkiem, łatwiej zacznie się ona odklejać. Dzięki soleniu skorupka odchodzi praktycznie sama!

Choć wydaje się to mało znaczące, to właśnie ten jeden trik może naprawdę ułatwić życie w kuchni. Kiedy codziennie przygotowujesz jajka na twardo do kanapek, sałatek czy jako przekąskę, nie chcesz tracić cennego czasu na obieranie.

Zwłaszcza jeśli masz do czynienia z dużą ilością jajek. Solenie wody to mała zmiana, która ma ogromny wpływ na efektywność gotowania. Gwarantuję ci, że po wypróbowaniu tej metody nigdy nie wrócisz do starego sposobu gotowania jajek.

Dodatkowo, warto podkreślić, że ta technika działa nie tylko na łatwość obierania jajek, ale także poprawia ich wygląd. Jajka nie pękają tak łatwo podczas gotowania, co sprawia, że zachowują ładny kształt i wyglądają estetycznie na talerzu.