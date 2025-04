Świąteczny weekend w Warszawie

Przed nami świąteczny weekend. Dla wielu to moment resetu i idealna okazja do tego, by spędzić czas w przyjemny, oryginalny sposób. Co więcej, ma być sprzyjająca pogoda. W piątek termometry mogą pokazać nawet 27 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach (19-21 kwietnia) synoptycy zapowiadają bezchmurne niebo nad stolicą, a temperatura może wahać się od 18 do 23 st. C.