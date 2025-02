Szymon Hołownia a Collegium Humanum

Hołownia stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom. Kim jednak ujawniła, że to nazwisko pojawiło się w sprawie już kilka lat temu. Jak mówiła: "to była jedna z pierwszych informacji, jaką usłyszałam w 2022 roku".

– To jest powszechnie znana lista, bo to wystarczy w systemie Polon to sprawdzić. Osoby, z którymi rozmawiałam, byli pracownicy Collegium Humanum, wielokrotnie widzieli to nazwisko, widzieli oceny wpisywane do systemu – mówiła.