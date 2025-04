Wielka Sobota z filmem, który podbił Oscary. Ten seans to świąteczny strzał w dziesiątkę

Jeśli w Wielką Sobotę po święconce, ostatnich porządkach i pieczeniu ciast marzy Ci się dobry film na wieczór, TVN ma coś naprawdę solidnego – "Green Book", jeden z największych oscarowych hitów ostatnich lat. Film Petera Farrelly’ego zdobył trzy Oscary – w tym za najlepszy film – i trudno się dziwić. To historia, która robi dokładnie to, co powinno robić świetne kino: bawi, wzrusza i daje do myślenia.