W adaptacji powieści Suzanne Collins z 2020 roku główne role przypadły Tomowi Blythowi ("People We Meet on Vacation") i Rachel Zegler ( "Śnieżka" ). Produkcja okazała się sukcesem, ciesząc się nie tylko kasowym wynikiem, ale i pozytywnymi ocenami krytyków. Po burzliwej historii Snowa amerykańsko-kanadyjska wytwórnia Lionsgate szykuje kolejny film o Głodowych Igrzyskach.

Kto zagra w filmie "Igrzyska Śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"? Nieoficjalnie padło pierwsze znane nazwisko

W książce "Wschód słońca w dniu dożynek" cofamy się do czasów młodości Haymitcha Abernathyego, którego w "Igrzyskach śmierci" z 2008 roku poznaliśmy jako mentora Katniss Everdeen i Peety Mellarka, a także funkcjonującego alkoholika chętnie sięgającego po butelkę bimbru, by zapomnieć o okropnościach, jakie przydarzyły mu się na arenie. W dniu swoich 16. urodzin Hay zostaje wylosowany do jubileuszowej edycji wydarzenia, podczas którego liczba zawodników ma być podwojona.