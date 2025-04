Co obejrzeć w Wielkanoc w kinie, TV i streamingu? Na liście m.in. hit z Tomem Cruisem Fot. Paramount Pictures - Skydance Me / Collection Christophel / East New

Co obejrzeć w streamingu, telewizji i kinie w Wielkanoc? (LISTA)

W Wielkanoc nie będziecie się nudzić ani przed małym ekranem, ani przed dużym. Oczywiście w programie telewizyjnym natkniecie się na typowy wielkanocny repertuar w postaci komedii "Kogel-mogel" lub ekranizacji "Znachora" z Jerzym Bińczyckim i Anną Dymną. Na naszej liście znajdziecie jednak m.in. kasowy hit z Tomem Cruisem, wiele biografii (w tym film o Whitney Houston), bajki dla dzieci, a nawet i zdobywcę Oscara.

STREAMING

Mission: Impossible - Dead Reckoning

Tom Cruise w filmie "Mission: Impossible - Dead Reckoning" Fot. materiał prasowy

Gdzie obejrzeć? SkyShowtime

W siódmej części serii "Mission: Impossible" Ethan Hunt i jego wysoko wyspecjalizowany zespół muszą zmierzyć się z tajemniczą bronią masowego rażenia, która może zagrozić całemu światu. Rozpoczyna się wyścig z czasem, w którym bohaterowie przemierzają najróżniejsze zakątki globu – od Wenecji po pustynię Ar-Rab al-Chali. Światowe mocarstwa rywalizują o zdobycie klucza pozwalającego kontrolować tzw. Entity.

W obsadzie u boku Toma Cruise'a ("Oczy szeroko zamknięte" i "Wywiad z wampirem") zagrali m.in. Rebecca Ferguson ("Diuna"), Vanessa Kirby ("Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"), Simon Pegg ("Wysyp żywych trupów") i Marcin Dorociński ("Teściowie"). Film w reżyserii Christophera McQuarrie'a zarobił na całym świecie ponad 571 milionów dolarów. Warto nadmienić, że w tej odsłonie odtwórca Ethana Hunta też samodzielnie wykonywał popisy kaskaderskie.

Dzikot

Maya Hawke w filmie "Dzikot" Fot. materiał prasowy

Gdzie obejrzeć? Max

Ethan Hawke ("Stowarzyszenie Umarłych Poetów") połączył siły ze swoimi dziećmi, Mayą ze "Stranger Things" i Levonem z "Mrugnij dwa razy", obsadzając je w autorskim filmie biograficznym o młodości mistrzyni amerykańskiej literatury – Flannery O'Connor. "Granice między rzeczywistością a wyobraźnią zacierają się, gdy u pisarki zostaje zdiagnozowany toczeń rumieniowaty" – czytamy w opisie fabuły dramatu "Dzikot".

Maya Hawke gra w filmie autorkę "Mądrości krwi" i ikonę "południowego gotyku". Na ekranie widzimy też m.in. Laurę Linney ("To właśnie miłość"), Liama Neesona ("Uprowadzona"), Coopera Hoffmana ("Licorice Pizza"), Willę Fitzgerald ("Strange Darling") i Steve'a Zahna ("Biały Lotos")

Ósemka ze sternikiem

Callum Turner w filmie "Ósemka ze sternikiem" Fot. materiał prasowy

Gdzie obejrzeć? Max

"Ósemka ze sternikiem" w reżyserii George'a Clooneya ("Ocean's Eleven: Ryzykowna gra" i "Samotne wilki") to film biograficzny skupiający się na drużynie wioślarskiej Uniwersytetu Waszyngtońskiego i jej zmaganiach związanych z Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi w Berlinie. Bohaterami jest ósemka zdeterminowanych chłopaków z klasy robotniczej, którzy dzięki pomocy trenera Ala Ulbricksona próbują podbić świat sportu.

Clooney zdołał zebrać obsadę pełną gwiazd młodego pokolenia. W Ulbricksona wcielił się znany z "Wielkiego Gatsby'ego" Joel Edgerton, a w pozostałych rolach wystąpili: Callum Turner ("Władcy przestworzy"), Jack Mulhern ("The Society"), Hadley Robinson ("Moxie") i Thomas Elms ("The Order").

TELEWIZJA

Green Book

Viggo Mortensen i Mahershala Ali w filmie "Green Book" Fot. materiał prasowy

Gdzie obejrzeć? W sobotę, 19 kwietnia o godz. 22:10 na kanale TVN

Frank "Tony Lip" Vallelonga znajduje pracę jako kierowca afroamerykańskiego pianisty Dona Shirleya. Razem wyruszają w podróż po Głębokim Południu, gdzie króluje rasizm. Muzyk i jego szofer z trudem się ze sobą dogadują. Swoje różnice w światopoglądzie będą musieli odłożyć na bok, gdy na horyzoncie pojawią się prawdziwe kłopoty.

Film "Green Book" Petera Farrelly'a ("Wielka ofensywa piwna") jest oparty na faktach. Dzieło z Viggo Mortensenem (Aragorn z trylogii "Władca Pierścieni") i Mahershalą Alim ("Moonlight") sięgnął po trzy Oscary. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej nagrodziła twórców w kategorii "najlepszy film", "najlepszy aktor drugoplanowy" i "najlepszy scenariusz oryginalny".

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody

Naomi Ackie w filmie "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody" Fot. materiał prasowy

Gdzie obejrzeć? W niedzielę, 20 kwietnia o godz. 19:55 na kanale Polsat

Za kamerą filmu biograficznego o Whitney Houston stanęła Kasi Lemmons, reżyserka głośnej "Harriet" z Cynthią Erivo ("Wicked"). W produkcji poświęconej karierze wykonawczyni słynnego coveru "I Will Always Love You" w tytułowej roli obsadzono brytyjską aktorkę Naomi Ackie, którą niedawno mieliśmy okazję oglądać w satyrze "Mickey 17" Joon-ho Bonga.

W filmie z 2022 roku przenosimy się w czasie do lat 80., kiedy 19-letnia Whitney daje przełomowy występ w klubie nocnym Sweetwaters, a wytwórnia płytowa Arista Records podpisuje z nią kontrakt. Ackie towarzyszą na ekranie m.in. Stanley Tucci ("Konklawe"), Ashton Sanders ("Euforia"), Tamara Tunie ("Adwokat diabła"), Clarke Peters ("Prawo ulicy") i Nafessa Williams ("Rywale").

Między nami żywiołami

Kadr z filmu "Między nami żywiołami" Fot. materiał prasowy

Gdzie obejrzeć? W poniedziałek, 21 kwietnia o godz. 19:45 na kanale Polsat

Akcja animacji "Między nami żywiołami" Disneya i Pixara rozgrywa się w Żywiołowie, mieście zamieszkanym przez przedstawicieli ognia, wody, ziemi i powietrza. Iskra to brawurowa dziewczyna, która pomimo dezaprobaty ze strony ojca zaprzyjaźnia się płynącym pod prąd chłopakiem o imieniu Wodek.

W oryginalnej obsadzie głosowej filmu animowanego Petera Sohna ("Dobry dinozaur") z 2023 roku wymieniono m.in. Leah Lewis ("Więcej niż myślisz"), Mamoudou Athie ("Rodzaje życzliwości") i Catherine O'Harę ("The Last of Us"). W polskim dubbingu głosu użyczyli Maria Sobocińska ("Sexify"), Michał Mikołajczak ("Prawo Agaty") i Zbigniew Waleryś ("Papusza").

KINO

Legenda Ochi (seanse przedpremierowe)

Helenie Zengel w filmie "Legenda Ochi" Fot. materiał prasowy

W poniedziałek w warszawskich kinach organizowane będą seanse przedpremierowe filmu "Leganda Ochi" w reżyserii Isaiah Saxona ("The Tale of Hillbelly"). Na fikcyjnej wyspie bezpośrednio inspirowanej Karpatami żyje sobie dziewczynka imieniem Yuri, która od dzieciństwa pouczana jest, by nigdy nie wychodzić z domu po zmroku. W końcu dzieci z Carpathii straszy się klechdami o stworzeniu zwanym Ochi. Pewnego dnia nastolatka znajduje ranne niemowlę istoty żywcem wyjętej z legend i postanawia pomóc maluchowi odnaleźć jego zaginioną rodzinę.

Saxon powierzył główne role Helenie Zengel ("Błąd systemu"), Finnowi Wolfhardowi (Mike ze "Stranger Things"), Emily Watson ("Przełamując fale") i Willemowi Dafoe ("Biedne istoty").

Grzesznicy

Michael B. Jordan w filmie "Grzesznicy" Fot. materiał prasowy

Horror "Grzesznicy" Ryana Cooglera ("Czarna Pantera") rozgrywa się w latach 30. ubiegłego wieku na południu Stanów Zjednoczonych. Bliźniacy Smoke i Stack wracają w rodzinne strony, chcąc ułożyć sobie życie na nowo, a burzliwą przeszłość zostawić za sobą. Powrót do Missisipi nie jest jednak usłany różami. Zło czai się prawie na każdym zakręcie.

W atmosferze bluesa, wilgotnego powietrza i segregacji rasowej Coogler rzuca nowe światło na legendę o wampirach. W podwójnej roli – Smoke'a i Stacka – możemy podziwiać Michaela B. Jordana ("Creed: Narodziny legendy"). W filmie zagrali również Omar Benson Miller ("8. Mila"), Hailee Steinfeld ("Prawdziwe męstwo"), Li Jun Li ("Babilon"), Jayme Lawson ("Królowa wojownik"), Wunmi Mosaku ("Kraina Lovecrafta") oraz Jack O'Connell ("Skins").