Nowy hit podróżniczy Polaków. Widoki jak z Marsa i afrykańskie słońce.

Co więcej, namibijskie Ministerstwo Turystyki nie ukrywa ambicji – chce, by kraj został uznany za najbezpieczniejsze miejsce w Afryce . I wygląda na to, że jest na dobrej drodze.

Namibia. Polacy "zakochują się w tym kraju"

Według informacji przekazanych przez Onet .pl Namibię odwiedza obecnie około 1 miliona turystów rocznie. Dla porównania: cała populacja tego kraju to zaledwie 2,8 miliona mieszkańców. Najwięcej gości przyjeżdża z RPA i Anglii. Prym wiodą także Niemcy – historycznie związani z regionem z powodu dawnej kolonii. Język niemiecki nadal jest tutaj obecny, co znacząco ułatwia komunikację turystów z mieszkańcami.

Nowe loty, mniej barier. Afryka jeszcze nigdy nie była tak blisko

Jeszcze kilka lat temu wyjazd do Namibii był zarezerwowany głównie dla najbardziej zapalonych podróżników i organizowany przez biura podróży wyłącznie na specjalne zamówienie. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej – coraz więcej polskich touroperatorów oferuje regularne wyprawy do tego afrykańskiego kraju.

Warto jednak pamiętać, że obywatele Polski nadal muszą posiadać wizę, by wjechać do Namibii. Można ją uzyskać na kilka sposobów: online, po przylocie na lotnisku w Windhuk albo wcześniej w jednej z ambasad – w Berlinie, Londynie lub Moskwie .

Jednym z czynników, który również mógł wpłynąć na rosnącą popularność tego afrykańskiego kraju wśród Polaków, jest fakt, że uruchomiono nowe połączenia lotnicze. Dzięki trasie z Warszawy do Addis Abeby (przez Wiedeń), a dalej bezpośrednio do Windhuk – stolicy Namibii – cała podróż może zająć około pięciu godzin od momentu wylądowania w Afryce.

To wystarczająco blisko, by rozważyć Namibię jako kierunek nie tylko na wielką wyprawę życia, ale też na urlop z dala od tłumów, bezpiecznie i z dostępem do cywilizacji. A widoki? Wydmy jak z Marsa, pustkowia, które wyglądają jak pocztówki z innej planety — i wszystko to bez kolejek, selfie-sticków i tłumu turystów.