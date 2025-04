Polsat pokaże w Lany Poniedziałek hity Disneya Fot. Kadr z "Zaplątanych"

Filmy Disneya w Lany Poniedziałek w Polsacie

Poniedziałek Wielkanocny w Polsacie to tradycyjnie Disney Day – z humorem, wzruszeniami i odrobiną nostalgii. Niezależnie od tego, czy jesteście team Pixar, czy wolicie klasyczne bajki Disneya, w tegorocznym zestawie każdy znajdzie coś dla siebie. A w programie Polsatu na 21 kwietnia uwzględniono aż sześć animowanych tytułów (oczywiście w polskich wersjach dźwiękowych). Oto one:

9:05 – "Epoka lodowcowa: Wielkanocne niespodzianki" (2016) Choć uwielbiana "Epoka lodowcowa" oryginalnie powstała jako produkcja 20th Century Fox, dziś prawa do niej należą już do Disneya. Ten krótkometrażowy, wielkanocny spin-off to coś dla tych, którzy kochają Sida, Manny’ego i resztę zwariowanej ekipy. Gdy chaotyczny Sid postanawia wysiadywać jajka za ich rodziców, niespodziewanie pojawia się Pirat Królik, który... wszystkie je kradnie. "Wielkanocne niespodzianki" to szybka, zabawna przygoda z typowym "lodowcowym"humorem.

9:35 – "Zaplątani" (2010) Nowa wersja historii Roszpunki – tym razem z niesamowitą animacją i świetną muzyką Alana Menkena. "Zaplątani" to film, który zapoczątkował nową erę Disneya – bardziej dynamiczną, zabawną i współczesną, ale nadal z sercem. Roszpunka i Flynn Rider tworzą duet, którego nie da się nie polubić. Animacja została nominowana do Oscara za piosenkę "I See the Light" ("Kiedy jesteś tu") – i bardzo słusznie.

11:45 – "Ratatuj" (2007) Oscar dla najlepszego filmu animowanego w 2008 roku i jeden z największych przebojów (należącego do Disneya) studia Pixar. Historia szczura marzącego o karierze kucharza w paryskiej restauracji to nie tylko popis kreatywności, ale też wzruszająca opowieść o spełnianiu marzeń wbrew wszystkim przeciwnościom. W tle klimatyczny Paryż, aromatyczne dania i dużo serca.

14:05 – "Vaiana: Skarb oceanu" (2016) Niezależna, odważna bohaterka i przygoda przez ocean i Polinezję, czyli Disney w najlepszej współczesnej formie. "Vaiana", a oryginalnie "Moana", to film pełen energii, kolorów i świetnej muzyki (piosenki Lin-Manuela Mirandy, czyli twórcy legendarnego już musicalu "Hamilton"), który pokochały miliony widzów na całym świecie. Nominowany do Oscara w dwóch kategoriach, w tym za animację i piosenkę. Idealny seans na leniwe, popołudniowe świętowanie.

16:25 – "Zwierzogród" (2016) Tu już mamy Oscara – i prawidłowo. Doskonały "Zwierzogród" to nie tylko opowieść o króliczej policjantce i cwanym lisie, ale też zaskakująco błyskotliwa satyra o społeczeństwie, stereotypach i uprzedzeniach. Świetnie napisane postaci, inteligentne dialogi, cudowna para bohaterów i mnóstwo żartów, które trafiają zarówno do dzieci, jak i dorosłych. A scena z leniwcami to już klasyka internetu.

19:45 – "Między nami żywiołami" (2023) Najświeższy tytuł w zestawieniu i kinowa premiera w telewizji. "Między nami żywiołami" to najnowsze dzieło Pixara i Disneya, które zabiera nas do świata żywiołów – dosłownie. W kolorowym Żywiołowie ogień, woda, powietrze i ziemia mają swoje własne charaktery, dzielnice i zasady.