W Wielką Sobotę, po godzinie 20:00, Zełenski zamieścił wpis na platformie Telegram. Przypomniał w nim, że propozycja dotycząca "pełnego i bezwarunkowego zawieszenia broni na 30 dni" pozostaje bez odpowiedzi ze strony Rosji od 39 dni. Jak podkreślił, inicjatywa ta wyszła od Stanów Zjednoczonych i została pozytywnie przyjęta przez Ukrainę – w przeciwieństwie do Rosji, która ją zignorowała.

"Jeśli teraz Rosja nagle rzeczywiście jest gotowa przystąpić do formatu pełnej i bezwarunkowej ciszy, Ukraina będzie działać lustrzanie – tak, jak postąpi strona rosyjska. Cisza w odpowiedzi na ciszę, uderzenia w obronie przed uderzeniami" – napisał Zełenski Prezydent Ukrainy zaproponował Putinowi przedłużenie rozejmu także po zakończeniu świąt:

"Jeśli rzeczywiście zapanuje pełna cisza, Ukraina proponuje jej przedłużenie również po zakończeniu świątecznego dnia 20 kwietnia. To właśnie pokaże prawdziwe intencje Rosji, ponieważ 30 godzin wystarczy na nagłówki, ale nie na realne działania na rzecz budowania zaufania. Trzydzieści dni mogą dać szansę na pokój".

Według raportów Naczelnego Dowódcy, rosyjska artyleria wciąż ostrzeliwuje ukraińskie pozycje, a działania szturmowe nie ustają. – Dlatego nie ma zaufania do słów płynących z Moskwy – zaznacza przywódca Ukrainy.

Putin ogłosił "rozejm wielkanocny"

– Rosja wstrzyma wszelkie działania militarne od godziny 18:00 czasu moskiewskiego (godz. 17 czasu polskiego) 19 kwietnia do godziny 00:00 czasu moskiewskiego (godz. 23 czasu polskiego) 21 kwietnia – zapowiedział Władimir Putin .

"Jeśli chodzi o kolejną próbę Putina z życiem ludzi – teraz na terytorium Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny. O 17:15 na naszym niebie zostały zarejestrowane rosyjskie drony uderzeniowe. Ukraińska obrona powietrzna i lotnictwo już rozpoczęły działania ochronne. 'Szachidy' na naszym niebie – to prawdziwe podejście Putina do Wielkanocy i do życia ludzi" – napisał ukraiński prezydent.