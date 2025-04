Dzika przyroda, malownicze łąki, rozlewiska Biebrzy i Narwi, zabytkowe cerkwie i miasteczka, w których czas płynie wolniej – Podlasie to prawdziwa perła wschodniej Polski. To region, który zachwyca naturalnym pięknem, wielokulturowością i spokojem. Teraz jest idealna okazja, by go odwiedzić: właśnie wystartował Podlaski Bon Turystyczny, czyli program dopłat do wypoczynku w tym wyjątkowym zakątku kraju.