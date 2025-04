Ile w końcu wynosi opłata miejscowa w Zakopanem? Turyści mają dosyć

– Trzeba pobierać opłatę w wysokości 2 zł od każdej doby turysty przebywającego w Zakopanem i podstawą prawną jest uchwała z 2013 roku. Mamy na to opinie prawne i te pieniądze będą służyły dalszej poprawie jakości powietrza w Zakopanem – mówi wiceburmistrz Zakopanego, Bartłomiej Bryjak, w rozmowie z "Gazetą Krakowską". W 2025 roku Rada Miasta przyjęła nową uchwałę, która obniżała opłatę miejscową do 1,90 zł. Regionalna Izba Obrachunkowa wstrzymała jej wykonanie. W efekcie uchwała z 2013 roku nadal obowiązuje, a opłata wynosi dalej 2 złote. – Dlaczego 2 zł, a nie 1,90 zł? Bo uchwała z 2025 roku została na razie zawieszona przez Regionalną Izbę Obrachunkową do czasu rozstrzygnięcia jej ważności – potwierdza samorządowiec w rozmowie z "GK". Obecnie zamieszanie to problem nie tylko dla właścicieli obiektów noclegowych, ale i turystów, niechętnych do płacenia. – Jeśli ktoś nie chce zapłacić opłaty miejscowej, to analogicznie jakby nie chciał zapłacić za zakupy w sklepie, bo uważa, że VAT jest za wysoki. To absurd – komentuje wiceburmistrz Zakopanego. – Te sprawy sądowe toczyły się 10 lat. Gdyby zakończyły się wcześniej, być może decyzje byłyby inne. Przez ten czas jakość powietrza w Zakopanem znacząco się poprawiła dzięki m.in. środkom z opłaty miejscowej – dodaje przedstawiciel miasta.