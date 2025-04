Jak podano, na tej trasie w dniach 17 i 18 kwietnia kursować będzie pociąg kategorii EIC. W tej samej relacji pojawi się też nowe, ekonomiczne połączenie IC Kuter – z Gdyni do Warszawy pojedzie 18, 21 i 22 kwietnia, a w przeciwnym kierunku – 19, 22 i 23 kwietnia.

W okresie świątecznym wydłużone zostaną trasy wielu pociągów, co zwiększy dostępność komunikacyjną. To ułatwienie dla tych, którzy wybierają się na święta do bliskich lub planują wiosenne wyjazdy w inne części kraju.