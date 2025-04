Popularna atrakcja nad morzem znowu płatna. Wiemy, ile trzeba kosztują bilety. Fot. Wojciech Stróżyk/East News

Molo w Sopocie to najdłuższy drewniany pomost w Europie – jego całkowita długość wynosi 511,5 m, z czego 458 m znajduje się nad wodą. Jego częścią jest również boczne odgałęzienie zwane ostrogą, które mierzy 132 m długości.

Od piątku 11 kwietnia wejście na molo stało się płatne i pozostanie do końca września. Natomiast od października atrakcja znów będzie dostępna za darmo. Bilety można kupić w kasach przy wejściu lub online na stronie molo.sopot.pl. MOSiR podał godziny, w których obowiązuje płatne wejście na atrakcję:

11–30 kwietnia: codziennie od 8:00 do 20:00 1 maja – 19 czerwca: od niedzieli do czwartku w godz. 8:00–20:00, w piątki i soboty do 22:00 20 czerwca – 31 sierpnia: płatne przez całą dobę 1–30 września: codziennie od 8:00 do 20:00

Ceny biletów na molo w Sopocie

normalny - 10,00 zł ulgowy dla dzieci od 3 do 16 roku życia - 5,00 zł rodzinny 2+1 - 21,00 zł rodzinny 2+2 - 22,00 zł rodzinny 2+3 - 23,00 zł opiekun osoby z niepełnosprawnością - 5,00 zł seniorzy powyżej 70 roku życia - 8,00 zł grupowy 15 - 50 osób normalny - 9,00 zł grupowy 15 - 50 osób ulgowy - 4,50 zł grupowy 51 - 100 osób normalny - 8,50 zł grupowy 51 - 100 osób ulgowy - 4,25 zł grupowy od 100 osób normalny - 8,00 zł grupowy od 100 osób ulgowy - 4,00 zł "Karta Turysty" normalny - 8,00 zł "Karta Turysty" ulgowy - 4,00 zł "Karta Turysty" rodzinny 2+1 - 16,80 zł "Karta Turysty" rodzinny 2+2 - 17,60 zł "Karta Turysty" rodzinny 2+3 - 18,40 zł dziecko do 3 roku życia – bezpłatnie osoby posiadające Kartę Sopocką – bezpłatnie osoba z niepełnosprawnościami do 26 roku życia bezpłatnie

Dodatkowo, turyści, którzy uiścili opłatę uzdrowiskową, mogą liczyć na 20 proc. zniżki, jeśli okażą Kartę Turysty. Z kolei posiadacze Karty Sopockiej mogą korzystać z molo bez opłat przez cały rok. W 2024 roku sprzedano ponad 1,1 mln biletów. Najwięcej wejść było w sierpniu, wówczas pomost odwiedziło 318 064 osoby.

Tylko w weekend otwarcia sezonu, od 11 do 13 kwietnia, sprzedano ponad 12 tys. biletów, co oznacza wzrost o około 1000 wejść w porównaniu z tym samym weekendem rok wcześniej.

Warto dodać, że 652 wejścia odnotowano przy użyciu Karty Sopockiej, co potwierdza, że również mieszkańcy chętnie korzystają z atrakcji. Wejścia grupowe, podobnie jak w poprzednich latach, stanowiły około 3-4 proc. wszystkich wizyt.