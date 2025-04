Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę, 18 maja 2025 roku. Jeśli konieczna będzie druga tura, wyborcy ponownie udadzą się do urn 1 czerwca. A co jeżeli w te dni nie będzie nas w miejscu zameldowania?

Wybory prezydenckie 2025: jak głosować poza miejscem zameldowania?

Warto pamiętać, że można zagłosować w dowolnej komisji obwodowej w kraju. Wystarczy złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania – jest na to czas do 15 maja.

Jeśli mieszkasz lub przebywasz za granicą, również możesz wziąć udział w głosowaniu. W tym celu trzeba dopisać się do spisu wyborców w wybranym obwodzie zagranicznym – termin upływa 13 maja. Jeśli dojdzie do drugiej tury, zmiany można dokonać do 27 maja. Na statkach pasażerskich i morskich procedura jest odrębna – tam wnioski trafiają do kapitana jednostki.

Do tego samego dnia, czyli 5 maja, można zgłosić potrzebę bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, jeśli zamieszkuje się gminę bez zorganizowanego transportu. Dodatkowo do 9 maja można ustanowić pełnomocnika do oddania głosu w swoim imieniu. Pełnomocnictwo przysługuje tylko osobie z prawem wyborczym, ale nie może to być członek komisji, mąż zaufania ani kandydat.