We wtorek 22 kwietnia, zgodnie z prognozą IMGW , niebo nad Polską będzie zmienne – od umiarkowanego po duże zachmurzenie. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu oraz na Pomorzu mogą wystąpić burze, lokalnie z gradem. Najwięcej deszczu spadnie na południu, tam suma opadów może sięgnąć 35 mm.

Temperatura tego dnia będzie mocno zróżnicowana – najchłodniej nad morzem, gdzie termometry pokażą około 12°C. W kotlinach górskich spodziewane jest około 17°C, w centrum kraju do 22°C, a na wschodzie nawet 26°C. Wiatr będzie przeważnie słaby lub umiarkowany, ale w czasie burz jego porywy mogą osiągać prędkość 65 km/h, a miejscami na północnym wschodzie 75 km/h.

IMGW wydał alerty

We wtorkowy poranek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia pogodowe. Jak czytamy w komunikacie, miejscami mogą pojawić się burze z intensywnymi opadami deszczu od 15 do 30 mm, silnym wiatrem do 75 km/h i małym gradem.