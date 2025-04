Idą zmiany w pogodzie. Tak zapowiada się Lany Poniedziałek w Polsce. Fot. WXCharts.com

W Niedzielę Wielkanocną pogoda dopisała – niemal w całej Polsce było pogodnie, ciepło i bez zachmurzeń. Tylko na północnym wschodzie było bardziej pochmurno. Przewidywano tam wówczas słaby, przelotny deszcz, ale w pozostałych częściach Polski na szczęście nie padało.

Jaka pogoda w Lany Poniedziałek?

W poniedziałek nastąpi wyraźna zmiana aury. W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe do umiarkowanego, jednak na zachodzie i północy kraju wzrośnie do dużego. W tych regionach prognozowane są przelotne opady deszczu oraz burze. IMGW zapowiada, że suma opadów wyniesie od 5 do 10 mm.

Temperatura maksymalna osiągnie od 18°C do 24°C. Najcieplej będzie na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Najchłodniej nad morzem – od 11°C do 15°C. Wiatr będzie raczej słaby, z kierunków południowych, choć nad wybrzeżem z północy. Podczas burz porywy wiatru mogą dochodzić do 60 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami duże – jedynie na południowym wschodzie niebo powinno pozostać prawie bezchmurne. Na zachodzie oraz lokalnie w centrum kraju pojawią się opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadów to 10–15 mm.

Temperatura minimalna wyniesie od 8°C do 12°C, choć w kotlinach podgórskich i miejscami na Pomorzu może spaść do 6–7°C. Wiatr będzie słaby, z kierunków północnych na zachodzie i północy kraju, a w pozostałych rejonach – ze wschodu i południowego wschodu. W czasie burz wiatr może osiągać do 60 km/h.

We wtorek pogoda nadal będzie zmienna. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, a miejscami – szczególnie w centrum, na wschodzie i południu – możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Na Podkarpaciu i w Małopolsce miejscami może spaść do 20 mm deszczu.

