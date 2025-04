Wizz Air i Ryanair z bardzo drogimi biletami do Rzymu. Polacy chcą lecieć na pogrzeb papieża Franciszka Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Reklama.

We wtorek 22 kwietnia Watykan podał oficjalne informacje dotyczące pogrzebu papieża Franciszka. Wiadomo już, że uroczystość rozpocznie się w sobotę 26 kwietnia o godzinie 10:00. Na placu św. Marka z pewnością zgromadzi się wówczas tłum wiernych. Jednak nie będzie to wyjazd budżetowy.

Ryanair drastycznie podniósł ceny biletów do Rzymu

Wśród Polaków nie brakuje osób głęboko wierzących, które będą chciały osobiście pożegnać papieża. Rzym warto w tym roku odwiedzić nie tylko z powodu pogrzebu papieża czy konklawe, ale i ze względu na rok jubileuszowy, podczas którego będzie można uzyskać odpust.

Reklama.

Jeżeli jednak planowaliście podróż w najbliższych dniach, musicie być gotowi na wręcz zaporowe ceny biletów. Jeszcze we wtorek rano bilet w dwie strony można było kupić za ok. 300 zł. Teraz nie wystarczy to na dostanie się do Rzymu. Tu warto jednak podkreślić, że jest to przede wszystkim winą ogromnego zainteresowania, a nie praktyką linii lotniczych.

Loty z Krakowa z Ryanairem na czwartek i piątek są już wyprzedane. Nadal możecie kupić bilet na 23 kwietnia, ale kosztuje on 538 zł w przypadku lotu porannego i 1 072 zł jeżeli chcecie lecieć po południu (stan na godzinę 14:30 we wtorek 22 kwietnia). Za 714 zł do Rzymu polecicie w sobotę 26 kwietnia, ale samolot wystartuje o 18:50, czyli już po pogrzebie. Lot poranny jest wyprzedany.

Reklama.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku Wrocławia. Loty na czwartek i piątek są już wyprzedane. Podróż w środę to natomiast wydatek na poziomie 688 zł w jedną stronę. Minimum 594 zł powinni przygotować także podróżni z lotniska w Modlinie. Gdyby jednak przyszło im do głowy polecieć do Rzymu w weekend, wówczas ceny zaczynają się od 1240 zł w jedną stronę, a i tak nie zdążą na uroczystość pogrzebową, bo samolot w sobotę startuje o godzinie 11:25.

Ceny biletów do Rzymu z Wizz Airem równie wysokie

Jeżeli planowaliście podróż z Wizz Airem, to tu również nie powinniście liczyć na atrakcyjne rabaty. Lecąc z Lotniska Chopina, za podróż w jedną stronę w środę zapłacicie 669 zł. W sprzedaży są jeszcze miejsca na loty w piątek i czwartek, jednak ich ceny przekraczają 1100 zł w jedną stronę.

Reklama.

Tanio nie będzie też lecąc z Wizz Airem z Katowic, chyba że zdecydujecie się na lot jeszcze we wtorek. Wówczas bilet na samolot startujący o 18:40 lub 20:00 kupicie za 359 zł w jedną stronę. W tej samej cenie dostępne są miejsca na loty z Krakowa i Gdańska do Rzymu w środę 23 kwietnia.