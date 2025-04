Oszuści już czyhają na naiwnych turystów. Pierwszym ostrzeżeniem powinna być cena

Jeżeli mieszkanie jest w świetnej lokalizacji, do tego bardzo dobrze urządzone, a jego cena jest o wiele niższa niż w okolicy, to najpewniej masz do czynienia z oszustwem. Nawet jeżeli mieszkanie zostało niedawno oddane do użytku, a właścicielowi zależy na pozyskaniu lokatorów, raczej nie będzie obniżał ceny o kilkadziesiąt procent w porównaniu z tym, co oferują sąsiedzi.