Trzęsienie ziemi w Turcji. Odnotowano blisko 200 wstrząsów wtórnych

Jednak ostatnie godziny z pewnością nie należały tam do spokojnych. Turecka agencja Anadolu w środę wieczorem poinformowała, że w Stambule odnotowano aż 184 wstrząsy wtórne, z których aż 7 miało magnitudę przekraczającą 4. Do kolejnych wstrząsów doszło także w nocy ze środy na czwartek.

Trzęsienie ziemi w Stambule. Zapadła decyzja o zamknięciu szkół

W oficjalnych komunikatach lokalne władze apelują, aby mieszkańcy nie wchodzili do budynków, które mogą budzić wątpliwości w kwestii stanu technicznego. Wszystko z powodu ryzyka ich uszkodzenia lub zawalenia na skutek wstrząsów wtórnych.

W niektórych miastach w pobliżu Stambułu zapadła decyzja o zamknięciu szkół w czwartek 24 kwietnia. Dodatkowo rodzice dzieci do 10. roku życia, a także kobiety w ciąży i weterani mogą w czwartek nie pojawiać się w pracy, jeżeli są zatrudnieni w administracji.

W obliczu tych informacji wiele osób może zastanawiać się, czy podróż do Turcji jest teraz bezpieczna. Decydując się na to, warto pamiętać, że tym razem trzęsienie ziemi miało miejsce na północy kraju, podczas gdy większość polskich turystów lata na południe Turcji, do regionu Antalyi lub w okolice Bodrum. Dodatkowo trzęsienie ziemi nie wywołało dużych zniszczeń w Stambule, dlatego wasze wyjazdy nie są zagrożone.