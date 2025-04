Kristen Stewart debiutuje w Cannes jako reżyserka. Fot. Rex Features/East News

Ceremonia otwarcia 78. Festiwalu Filmowego w Cannes odbędzie się 13 maja. Przewodniczącą jury jest w tym roku francuska aktorka Juliette Binoche. Wydarzenie potrwa do 24 maja. W ramach selekcji w tym roku obejrzano rekordowe 2 tys. 909 filmów. Choć już w połowie kwietnia podano 19 tytułów, które wezmą udział w konkursie głównym, to teraz podano jeszcze dodatkowe.

Nowe tytuły na festiwalu w Cannes. Stewart debiutuje jako reżyserka

O Złotą Palmę powalczy jeszcze pochodzący z Iranu Saeed Roustayi z "Woman and Child" oraz Lynne Ramsay z "Die, My Love". Dzieło Ramsay to połączenie czarnej komedii z thrillerem. Opowiada o cierpiącej na depresję kobiecie, która mieszka na francuskiej prowincji. W rolach głównych wystąpili Jennifer Lawrence i Robert Pattinson.

Z kolei w sekcji "Un Certain Regard" pojawiły się cztery nowe filmy. Wśród nich największe zamieszanie wywołał debiut reżyserski Kristen Stewart. Legendarna aktorka pokaże "The Chronology of Water" na podstawie autobiografii Lidii Yuknavitch. W roli głównej zobaczymy Imogen Poots.

W tej samej kategorii znalazły się też: "Un Poeta" Simóna Mesy Soto, "I Only Rest In The Storm" Pedra Pinho oraz "Love Me Tender" Anny Cazenave Cambet. Dodajmy, że jest też polski wątek na festiwalu w Cannes 2025. Film Julii Kowalskiej pt. "Bądź wola moja" (oryg. Que ma volonté soit faite) został zakwalifikowany do prestiżowej sekcji Directors’ Fortnight (Quinzaine des Cinéastes).

