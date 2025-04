We wtorek 22 kwietnia Watykan poinformował, że pogrzeb papieża Franciszka odbędzie się w sobotę 26 kwietnia o godzinie 10:00 . W tym samym momencie polscy podróżni zaczęli masowo rezerwować loty. Ceny wzrosły do kosmicznych poziomów, a miejsca na czwartek i piątek błyskawicznie się skończyły. Jednak na duże zainteresowanie odpowiedział właśnie Wizz Air, który uruchomił dodatkowe połączenia.

Wizz Air poleci częściej do Rzymu. Dodatkowe loty z Warszawy i Krakowa

Jeżeli planowaliście udać się do Rzymu na pożegnanie papieża, warto pośpieszyć się z rezerwacją biletów. Ceny zaczynają się od 519 zł, co jest znacznie przystępniejszą ofertą niż ok. 1,2 tys. zł, które trzeba było zapłacić za bilet w jedną stronę we wtorek.