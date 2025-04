Emerytury dla Hindusów w Polsce – o co chodzi?

Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Indiami przewiduje sumowanie okresów ubezpieczenia w obu krajach. Oznacza to, że obywatel Indii , który przepracował w Polsce nawet krótki czas, może doliczyć do swojego stażu pracy lata przepracowane w Indiach.

"Polskie emerytury dla Ukraińców to za mało. Niedługo będą polskie emerytury dla Hindusów. Rząd Donalda Tuska skierował właśnie do Sejmu projekt ratyfikacji umowy polsko-indyjskiej o zabezpieczeniu społecznym. To porozumienie bardzo podobne do niesławnej umowy polsko-ukraińskiej" – napisał na portalu X.