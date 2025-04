Sukces Macieja Musiała

"Dobra, czasem tu śmieszkuję. Ale teraz coś z samego dna mojego serca. Pisze to i jestem na maksa wzruszony. Jestem mega dumny. To owoc 6 lat mojej pracy. Vincent Cassel, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert i Pierre Niney zagrają w filmie, który produkuję – 'Parallel Tales' w reżyserii zdobywcy dwóch Oscarów, wybitnego irańskiego reżysera, Asghara Farhadiego" – napisał w nowym poście Maciej Musiał. "Naprawdę nie wierzę, że po 6 latach, jesteśmy gotowi do zdjęć i to ogłaszamy" – dodał.