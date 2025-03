Książulo ocenił restaurację Macieja Musiała. To tutaj zjadł "najkwaśniejszą zupę w swoim życiu"

Książulo jest znany w sieci z recenzji restauracji znanych osób. Tym razem wybrał się do "lokalu Macieja Musiała". Spróbował niemal wszystkich dań z karty. Na koniec zdradził, co najbardziej mu smakowało. Okazuje się, że to tutaj zjadł "najkwaśniejszą zupę w swoim życiu".