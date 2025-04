Dietetyczka powiedziała mi, co myśli o piciu wody z butelki. Gorzej niż z kranu?

Butelkę z wodą nosiłam wszędzie – do pracy, na siłkę, do torebki, jak telefon. Wydawało mi się, że robię coś super zdrowego, w końcu wszyscy mówią, że nawodnienie to podstawa. Do czasu aż dietetyczka spojrzała na mnie i powiedziała: "Woda jest zdrowa, ale plastik? To już lepiej z kranu". Byłam w szoku. Oto, jaka jest prawda na temat picia wody z butelki.